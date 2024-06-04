Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Adana İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, düzenli olarak gerçekleştirdikleri denetimleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla sıklaştırdı. Ekipler, marketlerde yaptıkları denetimlerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Denetimlerde, makarna, şarküteri, bakliyat, sıvı yağ gibi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyatlar incelendi. Ekipler, meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşe ve geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti. Adana Ticaret İl Müdür Vekili Hüseyin Gödelek, Kurban Bayramı öncesi denetimleri artırdıklarını söyledi. Denetimlerde, etiket ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde her bir ürün için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandığını belirten Gödelek, 'Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, tüketicilerimizi korumak amacıyla Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde 81 ilde eşzamanlı olarak fiyat etiketleri denetimlerimiz devam etmektedir.' dedi.

04.06.2024 11:41
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Adana İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, düzenli olarak gerçekleştirdikleri denetimleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla sıklaştırdı.

Ekipler, marketlerde yaptıkları denetimlerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlerde, makarna, şarküteri, bakliyat, sıvı yağ gibi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyatlar incelendi.

Ekipler, meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşe ve geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Adana Ticaret İl Müdür Vekili Hüseyin Gödelek, Kurban Bayramı öncesi denetimleri artırdıklarını söyledi.

Denetimlerde, etiket ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde her bir ürün için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandığını belirten Gödelek, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, tüketicilerimizi korumak amacıyla Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde 81 ilde eşzamanlı olarak fiyat etiketleri denetimlerimiz devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

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