Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Mersin İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla denetimleri artırdı. Ekipler, marketlerde yaptıkları denetimlerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatlarının da incelendiği denetimde, sebze ve meyvelerin menşe ve geliş fiyat bilgileri Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi. İl Ticaret Müdürü Ferhat Sümer, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti ve vatandaşları şikayetlerini Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na bildirmeleri konusunda uyardı.

04.06.2024 12:46
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Mersin İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla denetimleri artırdı.

Ekipler, marketlerde yaptıkları denetimlerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatlarının da incelendiği denetimde, sebze ve meyvelerin menşe ve geliş fiyat bilgileri Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

İl Ticaret Müdürü Ferhat Sümer, gazetecilere, kent genelindeki denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bayram öncesi fahiş fiyatın önüne geçebilmek için kontrollerin sıklaştırdıklarını belirten Sümer, "Denetimlerimizde sadece tüketiciyi korumayı değil, basiretli ve dürüst çalışan tüccarlarımızın haklarını savunabilmeyi de amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın şikayetlerini Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na bildirmelerini istiyoruz. Denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşırsak Bakanlığımız tarafından gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

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