Malezya menşeli "kakao yağı"na yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya menşeli "kakao yağı"na yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak

21.09.2022 08:40
Malezya menşeli "kakao yağı"na yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, Malezya menşeli kakao yağının ithalatında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, Malezya menşeli kakao yağının ithalatında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Malezya menşeli "kakao yağı (katı ve sıvı)" ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Bu kapsamda, Malezya'dan ithal söz konusu ürün için CIF bedelinin yüzde 7 ila 10'u arasında oranlarda dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da 11 konteyner dolusu kaçak vantilatör yakalandı İstanbul'da 11 konteyner dolusu kaçak vantilatör yakalandı Tüketici Hakem Heyeti Başvurularında Üst Sınır 30 Bin Liraya Yükseltildi Tüketici Hakem Heyeti Başvurularında Üst Sınır 30 Bin Liraya Yükseltildi Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 30 bin liraya çıkarıldı Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 30 bin liraya çıkarıldı
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Malezya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malezya menşeli 'kakao yağı'na yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:41 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi şaşkınlık yarattı: Onu hayırlısıyla uğurlarsınız
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 19:55:30. #1.12#
SON DAKİKA: Malezya menşeli "kakao yağı"na yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement