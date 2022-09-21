Buna göre, Malezya menşeli "kakao yağı (katı ve sıvı)" ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Malezya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Malezya menşeli 'kakao yağı'na yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika

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