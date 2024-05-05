Ticaret Bakanlığı, Mart Ayında 673 Firma İçin Dahilde İşleme İzin Belgesi Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Mart Ayında 673 Firma İçin Dahilde İşleme İzin Belgesi Düzenledi

Ticaret Bakanlığı, Mart Ayında 673 Firma İçin Dahilde İşleme İzin Belgesi Düzenledi

Ticaret Bakanlığı, mart ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 673 firma için izin belgesi düzenledi. Ayrıca, 5 hariçte işleme izin belgesi ve 23 yurt içi satış ve teslim belgesi de verildi. Firma talebine istinaden ise 31 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

05.05.2024 08:55
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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında martta 673 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, mart ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, martta 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 hariçte işleme izin belgesi ile 23 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 31 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Mart Ayında 673 Firma İçin Dahilde İşleme İzin Belgesi Düzenledi - Son Dakika

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