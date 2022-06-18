Ticaret Bakanlığı mayısta 432 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı mayısta 432 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

18.06.2022 09:20
Ticaret Bakanlığı mayısta 432 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 432 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 432 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın mayıs ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 432 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 14 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Mayısta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı, 27 oldu.

Öte yandan, söz konusu ayda 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı mayısta 432 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika

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