İstanbul'da 11 konteyner dolusu kaçak vantilatör yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 11 konteyner dolusu kaçak vantilatör yakalandı

21.09.2022 11:46
İstanbul'da 11 konteyner dolusu kaçak vantilatör yakalandı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı limanında, yurda usulsüz sokulmak istenen 11 konteyner içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Türk lirası olan binlerce vantilatör ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı limanında, yurda usulsüz sokulmak istenen 11 konteyner içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Türk lirası olan binlerce vantilatör ele geçirdi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalara dair Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ilk olarak ithalatı gerçekleştirilmek istenen vantilatörler detaylı olarak incelemeye tabi tutuldu. Detaylı inceleme ve kontrollerde ithal edilmek istenen vantilatörlerin sanayi tipi kullanıma uygun olduğu şeklinde firma tarafından gümrük idaresine beyan edildiği tespit edildi.

İncelemeler ile beraber diğer ilgili kurumlardan alınan bilgi ve belgelerde ithal edilmek istenen binlerce vantilatörün aslında ev tipi vantilatör olduğu, daha yüksek vergiye tabi olduğu ve ithali için uygunluk belgesi gerektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine bütün bilgi ve belgeler derlenerek savcılık talimatıyla 11 konteyner içerisinde toplam 8 bin 280 adet vantilatöre el konuldu. Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi.

Ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla kamuyu yaklaşık 5 milyon Türk lirası zarara uğratmak isteyen kaçakçılara engel olundu.

Olayla ilgili soruşturma İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tüm yönleriyle devam ediyor.

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Kaynak: AA

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da 11 konteyner dolusu kaçak vantilatör yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 11 konteyner dolusu kaçak vantilatör yakalandı - Son Dakika
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