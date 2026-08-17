Ticaret Bakanlığı'ndan 526 Firmaya İzin Belgesi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan 526 Firmaya İzin Belgesi

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Bakanlık, temmuz ayında 526 firmaya dahilde işleme izni, 15 firmaya yurt içi belgesi verdi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 526 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 526 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 15 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 4 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firmaların talebine istinaden 17 izin belgesi de iptal edildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan 526 Firmaya İzin Belgesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'ndan 526 Firmaya İzin Belgesi - Son Dakika
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