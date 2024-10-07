Ticaret Bakanlığı\'ndan Fahiş Fiyat Denetimi

Ekonomi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik yaptığı denetimler sonucunda; yılın ilk 9 ayında 153 bin 63 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uyguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyuna da yansıyan şikayetler doğrultusunda marketlerde yapılan fiyatlandırmalarda denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde olası fahiş fiyat artışları ve stokçulukfaaliyetlerine karşı denetimlerin yapıldığını bildirdi.

Rutin denetimlerin 81 ilde sürdüğü belirtilen açıklamada, fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünlerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca titizlikle değerlendirildiği, ve çeşitli kriterler baz alınarak 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen tutarlarda idari para cezalarıın uygulandığına yer verildi.

Bakanlığın iç ticaret birimlerince 2023 yılında 170 bin 207 işletme denetlendiği aktarılan açıklamaDA, "Bu kapsamda 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1,5 milyar lira (1 milyar 498 milyon TL) idari para cezası uygulanmıştı. Rekabet Kurulu da 2023 yılında soruşturma yaptığı 166 firmaya toplam 2,7 milyar lira idari para cezası kesmişti. Bu yıl ise ilk 9 ayda yapılan denetimler sonucunda, Ticaret Bakanlığı, iç ticaret birimleri 340 bin 485 işletmeyi denetlemiştir. Bunlardan 153 bin 63 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Benzer şekilde, Rekabet Kurulu da 2024 yılının ilk 9 ayında 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uygulamış bulunmaktadır" denildi.

"Marketlerde yapılan denetimler sıklaştırıldı"

Bakanlığın, market denetimlerini de sıklaştırdığı belirtilen açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan, son dönemde özellikle marketlerde yapılan fiyatlandırmalarla ilgili kamuoyuna da yansıyan şikayetler doğrultusunda yapılan denetimler sıklaştırılmıştır. Halkımızın en temel ihtiyaçlarını karşıladığı bu noktalarda haksız fiyat artışlarının yaşandığına dair tespitler üzerine, Ticaret Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırarak, bu durumun önüne geçmek adına gerekli adımları atmaktadır. Ticaret Bakanlığı, piyasadaki fiyat dengesini korumak ve vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemek amacıyla, temel tüketim ürünlerinde yapılan her türlü fiyat artışını titizlikle incelemektedir. Bu kapsamda, Ticaret İl Müdürlükleri denetim ekiplerince özellikle halkın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı marketlerde kontrollerini daha da artırmış bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, hem vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini sağlamak için mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz."