Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan ediyor. Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa katlanabilir masa ve tabure ekledi.

TABURE YÜK TESTİNDE KIRILDI

Bakanlık "Aslan" marka taburenin piyasaya arzını yasaklarken mevcut ürünlerin d toplatılmasını istedi.. "Minik basamaklar" olarak tanımlanan ürünün güvensizlik nedeni ise "Basamak ve platformların düşey statik yük testinde numune kırılmıştır." şeklinde açıklandı.

MASA KESKİN KENARLAR VE AÇIK BORU YÜZÜNDEN YASAKLANDI

Satışı yasaklanan bir diğer ürün ise "Rumex" marka katlanabilir masa. Bu ürünün yasaklanma nedeni ise, "Masa altında keskin kenarlar ve köşeler mevcuttur. Masa altında 7 mm ila 12 mm arasında ve derinliği 10 mm'den fazla olan açık uçlu boru mevcuttur." şeklinde açıklandı.

GÜBİS NEDİR?

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi(GÜBİS), ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur. Bu platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından söz konusu sisteme girilen bilgilerden oluşuyor.