Ticaret Bakanlığı'ndan Kasım İndirimleri Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kasım İndirimleri Uyarısı

Tüketiciler, kasım indirimlerinde dikkatli olmalı; dolandırıcılara karşı önlemler almalı.

20.11.2024 11:19
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Ticaret Bakanlığı, tüketicilere kasım indirimlerinde mağduriyet yaşamamaları için indirim tutarı ve oranlarına dikkat etmeleri, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri ve internet sitesinde güvenlik unsurlarının olup olmadığını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Reklam Kurulu'nun 12 Kasım'da gerçekleştirilen toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamalar incelendi. Toplantıda 164 adet dosyadan 151'i mevzuata aykırı bulunurken, alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca eksik bilgilendirme nedeni ile müdahale edilmesi gereken 2 dosya hakkında tedbiren durdurma ve 29 dosya hakkında ise erişiminin engellenmesi müeyyidelerine karar verildi.

11 ayda yaklaşık 224 milyon lira idari para cezası kararı verildi

Yılın ilk 11 ayında toplam bin 704 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunan Kurul, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 509 dosya hakkında durdurma cezası ve toplam 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası ile erişimin engellenmesine karar verdi. Reklam Kurulu tarafından kasım indirimlerinin de devam ettiği dikkate alınarak, tüketicilere uyarılarda bulunuldu. Yapılan açıklamada şunlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi:

"Tüketicilerin alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları, satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırmaları, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmeleri, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığını kontrol etmeleri, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okumaları büyük önem arz ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Kasım İndirimleri Uyarısı - Son Dakika

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