Ticaret Bakanlığı'ndan Servis Ücreti Denetimi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan Servis Ücreti Denetimi

08.06.2026 18:09
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Ticaret Bakanlığı, servis ücreti tahsil eden işletmelere ceza uygulayacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, "servis ücreti" tahsil etmek isteyen işletmelerin tespit edilerek, gerekli cezaların uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hangi ad altında ve hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, servis ücretinin kaldırıldığı hatırlatıldı.

Servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelerin tespit edilerek, gerekli cezaların uygulanmaya devam edileceğine işaret edilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasalarda adil ve şeffaf ticaret düzeninin sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamalarla etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz." ifadesi kullanıldı.

"Servis ücreti tahsil eden restorana 274 bin lira ceza"

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoran işletmesinde gerçekleştirilen denetimde, tüketicilerden 69 ayrı işlemde "servis ücreti" tahsil edildiği tespit edildiği aktarılan açıklamada, ilgili mevzuat doğrultusunda işletme hakkında 274 bin 137 lira idari yaptırım uygulandığı belirtildi. Ayrıca iş yerinde satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin giriş kısmında yer alan menüde bulunmadığının belirlendiği ve bu kapsamda 286 bin 56 lira idari yaptırım uygulandığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, 6 farklı üründe haksız fiyat artışı yapıldığı yönünde tespitler üzerine, ilgili ürünler hakkında inceleme başlatılmış ve dosya Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin korunması, fiyat şeffaflığının sağlanması ve piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetimlerimize tavizsiz şekilde devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Servis Ücreti Denetimi - Son Dakika

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