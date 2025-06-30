Ticaret Bakanlığı'ndan Yanıltıcı Bilgiye 1.4 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Yanıltıcı Bilgiye 1.4 Milyon TL Ceza

Ticaret Bakanlığı\'ndan Yanıltıcı Bilgiye 1.4 Milyon TL Ceza
30.06.2025 20:21  Güncelleme: 20:36
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kayısı fiyatları hakkında yanlış bilgi yaydığı belirlenen CHP Tuzluca Aday Adayı Bilgihan Ova'ya 1.4 milyon TL ceza verildiğini duyurdu. Bakanlık, piyasa dengesini bozan bu tür eylemlere karşı sıkı denetim yapacağını açıkladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, " Iğdır'da kayısı 1 TL, istanbul'da 120 TL'ye satılıyor" şeklindeki paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığını belirterek, "Kamuoyunu yanıltıcı ve piyasa dengesini bozucu nitelikte gerçek dışı bilgi yaydığı tespit edilen Bilgihan Ova adlı şahsa, Ticaret Bakanlığımız tarafından 1 milyon 400 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kayısı satış ücretlerine ilişkin ilgili denetim ekiplerince inceleme başlatıldığını, konuya ilişkin paylaşımı yapan CHP Tuzluca Aday Adayı Bilgihan Ova'ya ulaşıldığını ve görüşmenin tutunakla kayıt altına alındığını belirtti. Gürcan, "Denetim ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde, Bilgihan Ova isimli şahsın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmadığı, Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) kayıtlı olmadığı, herhangi bir vergi mükellefiyetinin bulunmadığı, Iğdır'da kayısının kilogram fiyatının 35-40 TL arasında olduğu, İstanbul'daki marketlerde ve satış noktalarında ise raf fiyatının kilogram başına 70 ila 90 TL arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ayrıca, söz konusu şahsın daha önceki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tuzluca Belediye Başkan adayı olduğu ve sosyal medya mecraları üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik siyasi paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir. İlgili şahıs, resmi tutanakta Iğdır'da kayısının 1 TL'ye satılmadığını açıkça ifade etmiş; söz konusu paylaşımda yer alan kayısıların sofralık olmadığını, meyve suyu üretiminde kullanılmak üzere tedarik edilen ürünler olduğunu beyan etmiştir. Bu çerçevede, kamuoyunu yanıltıcı ve piyasa dengesini bozucu nitelikte gerçek dışı bilgi yaydığı tespit edilen Bilgihan Ova adlı şahsa, Ticaret Bakanlığımız tarafından 1 milyon 400 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, Üreticilerimizin emeğini değersizleştiren, tüketicilerimizi yanıltan ve piyasa düzenini bozan hiçbir girişime asla müsamaha göstermeyecek; bu tür girişimlerde bulunan kişi ve kurumlara karşı gerekli tüm yaptırımları kararlılıkla uygulayacağız" ifadelerine yer verdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Tuzluca, Tarım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Yanıltıcı Bilgiye 1.4 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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