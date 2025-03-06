Ticaret Bakanlığı'nın 2025 E-ihracat Hedefi: 8 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 E-ihracat Hedefi: 8 Milyar Dolar

Ticaret Bakanlığı, 2025'te e-ihracat hedefini 8 milyar dolar olarak belirledi. 2024'te 6,4 milyar dolar.

06.03.2025 10:06
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Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında e-ihracat hedefinin 8 milyar dolar olarak açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e- ihracatın genel ihracat içindeki payının 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,4 oranında artış göstererek 6,4 milyar dolar ulaştığı ve bu rakamın toplam mal ihracatındaki payının yüzde 2,6 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

2025'te hedef 8 milyar dolar

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"E-İhracatımızın 2022 yılında genel ihracatımız içinde 2,2 milyar dolar ile yüzde 0,90 paya sahipken; 2023 yılında 5 milyar dolar ile yüzde 2,12 pay, 2024 yılında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,4 oranında artış göstererek 6,4 milyar dolar ile yüzde 2,6'lık bir paya sahip olmuştur. E-ihracatın ekonomimize sağladığı katkının her geçen gün artmasını sağlamak amacıyla, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte 2025 yılında e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz."

Bakanlık olarak ihracatçıların küresel ticaretteki payını e-ihracat alanında da artırmak için destek paketleriyle birlikte çalışmalara devam edildiği ifade edilen açıklamada, "Destek paketimiz kapsamında bugüne kadar; 207 Şirket, 2 Pazaryeri, 6 Perakende E-Ticaret Sitesi, 9 E-İhracat Konsorsiyumuna yönelik toplam 320 milyon TL değerinde destek sağladık. Destek politikamız çerçevesinde her zaman sektör paydaşlarımızla bir araya gelerek, gerçekleştirilen istişareler ışığında süreçlerimizi geliştirmeye ve kolaylaştırmaya devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

E-ihracat potansiyeli yüksek olan İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden BAE, Katar, Kuveyt, Nijerya ve Suudi Arabistan'ı hedef ülkeler listesine eklenerek bu ülkelere yönelik faaliyetlerde ilave yüzde 20 destek imkanı sağlandığı dile getirilen açıklamada, E-ticarette küresel lider olan Çin'e yönelik pazaryeri komisyonu desteği getirerek firmalarımızın bu ülkeye girişlerini kolaylaştırıcı adımlar atılmıştır. Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında ise, kişiselleştirilmişürünler ve otomotiv yedek parça sektörlerinde faaliyet gösteren ABD ve Kanada'da öncü pazaryerleri için komisyon giderlerini destek kapsamına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

E-Kolay İhracat Platformu hayata geçirildi

İhracatçıların yol haritalarını e-ticaret yok haritalarını oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla E-Kolay İhracat Platformu'nun hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Küresel e-ihracat şirketlerinden; Çin, Rusya ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren önemli bölgesel pazaryerlerine uzanan 18 farklı pazaryeri ve 5 farklı sosyal medya ve arama motoru reklam platformlarına yönelik kılavuzlar yayınlanmıştır. Ayrıca, firmalarımızın küresel pazaryerinde iş birliklerimiz ile çevrim içi mağaza hesap açılışlarını kolaylaştırarak e-ihracat operasyonlarına destek olmaya 2025 yılında da devam edilecektir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'nın 2025 E-ihracat Hedefi: 8 Milyar Dolar - Son Dakika

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