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Ticaret Bakanlığı ocakta 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı ocakta 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

20.02.2022 08:08
Ticaret Bakanlığı ocakta 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 574 firma için izin belgesi düzenlendi.

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 574 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının, Ocak 2022 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 8 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Ocakta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 10 olarak gerçekleşti.

Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor! Ticaret Bakanlığı ocakta 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi Ticaret Bakanlığı ocakta 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi Binalara en az yüzde 5 'yenilenebilir enerji' şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de Binalara en az yüzde 5 "yenilenebilir enerji" şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de

Ticaret, Gazete, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı ocakta 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika Ekonomi


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