Ticaret Satış Hacmi Kasım'da Yüzde 8,7 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Satış Hacmi Kasım'da Yüzde 8,7 Arttı

Ticaret Satış Hacmi Kasım\'da Yüzde 8,7 Arttı

TÜİK, 2024 yılı Kasım ayında ticaret satış hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında arttığını açıkladı. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti yüzde 10,2 artış gösterdi.

13.01.2025 11:15  Güncelleme: 11:16
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ticaret satış hacminin kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ticaret satış hacmi 2024 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 16,4 arttı.

Ticaret satış hacmi bir önceki aya göre de yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,9 arttı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Satış Hacmi Kasım'da Yüzde 8,7 Arttı - Son Dakika

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