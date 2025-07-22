Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Kaymakam'a Ziyaret - Son Dakika
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Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Kaymakam'a Ziyaret

Ticaret ve Sanayi Odası\'ndan Kaymakam\'a Ziyaret
22.07.2025 16:46
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Mehmet Yılmaz ve ekibi, Kaymakam Cantürk'e başarı dileklerinde bulunarak bilgi alışverişinde bulundu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimi Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk'le bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Muhasip Üyesi Mehmet Baki Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Aslaner, Yunusemre Kaymakamlığı görevine atanan Celalettin Cantürk'ü ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Başkan Yılmaz, Kaymakam Cantürk'e yeni görevinde başarı dileklerini ileterek Manisa'nın sanayi, ticaret ve ihracat potansiyeli hakkında bilgi verdi. Başkan Yılmaz, Manisa'nın 2025 yılı ilk yarısında 3 milyar doları aşan ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat yapan iller arasında yer aldığını, sanayi üretimindeki güçlü yapısıyla hem ülke ekonomisine hem de istihdama önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Yılmaz, "Kamu kurumları ve yerel yönetimlerle güçlü bir iş birliği içerisinde çalışarak hem şehrimizin ekonomik gücünü artırmak hem de yatırım ortamını daha da iyileştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Celalettin Cantürk ise nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içinde çalışarak Yunusemre ilçesinin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Kaymakam'a Ziyaret - Son Dakika

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