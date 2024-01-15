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Ticaret ve Tarım Bakanları, gıda ve tarım sektörünün rekabet gücünü artırmak için görüştü - Son Dakika
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Ticaret ve Tarım Bakanları, gıda ve tarım sektörünün rekabet gücünü artırmak için görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede, gıda ve tarım sektörünün rekabet gücünü artırmak ve ürünlerin dünya pazarlarındaki varlığını güçlendirmek için stratejik adımlar ele alındı. İki bakanlık arasındaki işbirliğini güçlendirmek için karşılıklı görüşler paylaşıldı.

Ticaret ve Tarım Bakanları, gıda ve tarım sektörünün rekabet gücünü artırmak için görüştü
15.01.2024 - 15:32,  Güncelleme: 15:35
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanlığı'nda görüştü.

Bolat, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Yumaklı'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Görüşmede gıda ve tarım sektörünün rekabet gücünü artırmak ve ürünlerin dünya pazarlarındaki varlığını güçlendirmek için atılacak stratejik adımları ele aldıklarını belirten Bakan Bolat, gıda ürünleri üretim ve tüketim miktarları ile fiyat gelişmeleri üzerinde durduklarını bildirdi.

Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkemizin tarımsal üretiminde kalite ve verimliliği artırmak, bu alandaki ihracat verilerimiz doğrultusunda, ticari etkinliğimizi çok daha yüksek seviyeye çıkarmak ve gıda fiyatlarının dengelenmesi hususlarında karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. İki bakanlık arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımlar atmaya kararlıyız."

"İşbirliği içinde adım atmayı sürdüreceğiz"

Bakan Yumaklı da paylaşımında, ziyarette tarım sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve ihracat konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Üreticilerin emeği ile berekete dönüştürdüğü ürünlerin, tarladan raflara kadar olan yolculuğundaki tüm süreçlerde, Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde adım atmayı sürdüreceklerinin altını çizen Yumaklı, "Kıymetli Bakanımıza nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gerçekleştirdiği çalışmalarda kolaylıklar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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