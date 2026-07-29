TİGEM 1800 Erkek Kuzu İçin İhale Açtı - Son Dakika
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TİGEM 1800 Erkek Kuzu İçin İhale Açtı

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TİGEM, 1800 reforme erkek kuzu için 4 Ağustos'ta açık artırma ihalesi düzenleyecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 1800 reforme erkek kuzuyu satmak için ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, yetiştirdiği Bafra ırkı 1800 reforme erkek kuzuyu 6 parti halinde canlı kilogram üzerinden açık artırma usulüyle satacak.

İhale, 4 Ağustos Salı günü saat 14.00'te işletmede yapılacak.

İhalede toplam muhammen tutar 22 milyon 116 bin lira, geçici teminat tutarı da 1 milyon 105 bin 800 lira olarak belirlendi.

İhaleye ait şartname, TİGEM'de ve "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİGEM 1800 Erkek Kuzu İçin İhale Açtı - Son Dakika

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