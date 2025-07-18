TİGEM 3,5 Bin Reforme Kuzu Satışı İhalesi Açtı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 3 bin 550 reforme kuzuyu satmak üzere ihale açtı.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 3 bin merinos erkek, 300 Polatlı erkek ile 250 merinos dişi olmak üzere 3 bin 550 reforme kuzu partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 28 Temmuz'da alım-satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak.

Şartname, Ankara'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve "www.tigem.gov.tr" adresinden temin edilebilecek.