TİGEM, Boztepe'deki 1010 ton interdonato limonu iki parti halinde açık artırmayla satacak - Son Dakika
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TİGEM, Boztepe'deki 1010 ton interdonato limonu iki parti halinde açık artırmayla satacak

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Boztepe Tarım İşletmesi, bu yıl ürettiği 1010 ton interdonato limonu dalında ve açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. İhale 14 Eylül'de yapılacak; ilk parti 900 tonluk satışın geçici teminatı 540 bin lira, ikinci parti 110 tonluk satışın geçici teminatı ise 66 bin lira olarak belirlendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Boztepe Tarım İşletmesi, interdonato (erkenci, ince kabuklu ve uzun silindirik şekilli limon çeşidi) türü limon satışı yapacak.

TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bu yıl üretilen 1010 ton interdonato limon, iki parti olarak tofur (dalında) halinde ve açık artırma yoluyla satılacak.

İlk partide satılacak 900 ton limonun geçici teminat tutarı 540 bin lira, ikinci partide satılacak 110 ton limonun geçici teminat tutarı da 66 bin lira olarak belirlendi.

Toplam 4 bin 80 ağaçtan elde edilecek tahmini 1010 ton limonun satışı için yapılacak ihalede muhammen bedel 12 milyon 120 bin lira .

İhale, 14 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Eylül, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİGEM, Boztepe'deki 1010 ton interdonato limonu iki parti halinde açık artırmayla satacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİGEM, Boztepe'deki 1010 ton interdonato limonu iki parti halinde açık artırmayla satacak - Son Dakika
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