TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Hububat Hasadı Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Hububat Hasadı Sürüyor

TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Hububat Hasadı Sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olan ve 1 milyon 633 bin dekar arazide faaliyet gösteren işletmede hububat hasadı devam ediyor. Arpa hasadı tamamlandı, buğday hasadı ise 5 Haziran'da başlayacak. Toplamda 625 bin 205 dekar alanda hasat faaliyetleri gerçekleştirilecek.

30.05.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububat hasadı sürüyor.

Ceylanpınar Tarım İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 633 bin dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan işletmede, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yem bezelyesi gibi birçok ürün yetiştiriliyor.

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi, yaklaşık 88 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda 229 biçerdöver, 128 kamyon ve 1200 işçiyle devam ediyor.

Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat büyük bir titizlikle devam eden çalışmalarda, 7 bin 205 dekarlık alanda arpa hasadı tamamlanırken, bu üründen 2 bin 800 ton rekolte elde edildi.

İşletmenin 142 bin 405 dekar kuru buğday ekili alanlarındaki hasat faaliyetleri devam ederken, sulu şartlarda tohumluk üretim amaçlı olarak ekilişi yapılan 404 bin 329 dekar alandaki buğday hasadına ise 5 Haziran Çarşamba günü başlanması planlanlanıyor. Buğday hasadının 20 ila 35 günlük süreçte tamamlanması hedefleniyor.

Güzlük ekilişi yapılan tarımsal ürünlerin hasat döneminin devam ettiği aktarılan açıklamada, " Mezopotamya'nın bereketli toprakları üzerinde kurulu olan işletmenin kuru ve sulu alanlarında buğdayın yanı sıra mercimek, tohumluk fiğ olmak üzere muhtelif güzlük ekilişlerle birlikte toplam 625 bin 205 dekar alanda hasat faaliyetleri gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Mısır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Hububat Hasadı Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:16 16 yaşında dayı katili oldu Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı 16 yaşında dayı katili oldu! Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
17:53 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor
10:03 G.Saray’a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç’tan olay yanıt G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt
09:51 Yazar Azra Kohen’den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar
09:21 Küresel kriz onları da vurdu Özel hastane konkordato ilan etti Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti
09:19 Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor Mahmut Uslu’dan Okan Buruk’a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız
09:11 Kartal’da sigara yangına neden oldu: 1 ölü Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü
08:44 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı
07:42 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik
02:57 Kan donduran olay Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı Kan donduran olay! Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 10:22:38. #1.11#
SON DAKİKA: TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Hububat Hasadı Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement