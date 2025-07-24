TİGEM'de Hasat Sezonu Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

TİGEM'de Hasat Sezonu Tamamlandı

TİGEM\'de Hasat Sezonu Tamamlandı
24.07.2025 11:26
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TİGEM, Altınova ve Gözlü Tarım İşletmeleri'nde hububat hasadı başarılı bir şekilde sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) ikinci ve üçüncü büyük işletmeleri Altınova ile Gözlü Tarım İşletmelerindeki hububat ekili dairesel tarlalarda hasat sezonu kapandı.

Kadınhanı ilçesinde 310 bin dekar arazideki tarımsal faaliyetiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan Altınova Tarım İşletmesi'nde, arazinin 285 bin dekarında tarla bitkileri yetiştiriliyor.

Müdürlüğün her biri 50 futbol sahası büyüklüğünde 365 dekarlık 78 dairesel tarla, gökyüzünden bakıldığında geometrik desenleriyle ilgi çekiyor.

Devasa büyüklükte olup patates, yem bitkileri, yonca, mısır ve hububat ekilen tarlalar, havadan çekilen görüntülere bakıldığında peteği andırıyor.

Bu tarlaların buğday ekili 29'unda, hasat işlemi tamamlandı. Her bir tarlaya 8 biçerdöverin girdiği hasatta dekarda 550-600 kilogram rekolte elde edildi.

"Tarlaların her biri 365 dekar, yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde"

İşletme müdürü Osman İbican, AA muhabirine, işletmede sertifikalı hububat tohumculuğu ve damızlık hayvancılık faaliyetinin yapıldığını söyledi.

Bitkisel üretimde kurak bir üretim sezonunu geride bıraktıklarını anlatan İbican, "Genel olarak çevreden bir tık daha iyiyiz. Rekoltemiz de 20 bin ton civarı. Arazinin yüzde 11'i sulu ziraat ve buradaki sistemlerin yüzde 90'ı da 'center pivot' dediğimiz sistemle dairesel sulama yapılıyor. Bu tarlaların her biri 365 dekar, yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde. Robotik tam otomasyona sahip sulama sistemiyle sulandı. Bunda işçilik maliyeti çok düşük. Bu sistem ile diğer sabit sulama sistemlerine göre yüzde 15 verimde artış sağladı." diye konuştu.

Konya'nın Sarayönü ilçesindeki TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde de hasat heyecanı tamamlandı.

Modern ekipmanların ve teknolojinin kullanıldığı; yağmurlama, damlama ve robotik sulama sistemleriyle üretim yapıldığı bu işletmede de 61 bin dekarlık hububat ekili alanda hasat sona erdi.

Tarlanın merkezini esas alan, yarı çap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine göre ekimin yapıldığı 492 dekarlık dairesel tarlalarda hasat, çok sayıda biçerdöverle gerçekleştirildi.

Her biri 69 futbol sahası büyüklüğündeki arpa ekili 4 tarlada, dekarda ortalama 450-500 kilogram rekolte elde edildi.

"Hasat, toplamda 18 biçer ve 8 kamyon ile gerçekleşti"

Gözlü TİGEM Bitkisel Üretim Şube Şefi Dudu Erdoğan da 492 dekarlık her biri 69 futbol sahası büyüklüğündeki tarlalarda arpa hasadının tamamlandığını söyledi.

İşletmede 61 bin dekar alanda buğday, arpa ve yem bitkisi hasadının bittiğine işaret eden Erdoğan, "Hasat, toplamda 18 biçer ve 8 kamyon ile gerçekleşti. Bu sene kuraklık olmasına rağmen dekarda ortalama 450-500 kilogram rekolte elde edildi. Center pivot sisteminin olduğu dairesel tarlalarda işçilik maliyeti yok denecek kadar az." diye konuştu.

Biçerdöver operatörü Serkan Kürtül de çember tarlada hasadı 3 saatte gerçekleştirdiklerini belirterek "Döne döne işledik. Zor değil, fazla makine olduğu için bazen karışıklık oluyor. Biçerdöverin içinde tarlanın çember olduğunu anlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TİGEM'de Hasat Sezonu Tamamlandı - Son Dakika

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