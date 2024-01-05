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TİGEM, Hububat Üretimi ve Tay Satışlarıyla Rekor Kırdı - Son Dakika
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TİGEM, Hububat Üretimi ve Tay Satışlarıyla Rekor Kırdı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl 392 bin tonluk hububat üretimi ve tay satışlarından elde ettiği 103 milyon liralık gelirle iki alanda da rekor seviyeye ulaştı. TİGEM, sertifikalı tohum üretimi, damızlık hayvan yetiştiriciliği ve çiftçilere dağıtım faaliyetlerini artırarak faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor. Ayrıca, safkan Arap atı yetiştiriciliğinde de öncü kuruluş olma özelliğini sürdürüyor.

TİGEM, Hububat Üretimi ve Tay Satışlarıyla Rekor Kırdı
05.01.2024 - 11:09,
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bu yıl 392 bin tonluk hububat üretimi ve tay satışlarından elde ettiği 103 milyon liralık gelirle iki alanda da rekor seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Osmanlı döneminde ordunun gıda ve at ihtiyacını karşılamada rol alan TİGEM, sertifikalı tohum, üstün vasıflı damızlıkların üretimi ve çiftçilere dağıtımı faaliyetlerindeki fonksiyonelliğini artırarak sürdürüyor. Bunun yanı sıra kurum, safkan Arap atı yetiştiriciliğinde öncü kuruluş olma özelliğini de devam ettiriyor.

TİGEM son dönemde yatırımlarıyla da faaliyetlerini büyütme yoluna gitti. Geçen yıl yapılan yaklaşık 290 milyon liralık yatırımla sulu tarım arazileri 995 bin dekara çıkarıldı. Böylelikle sertifikalı tohum üretimi 140 bin tona yükseltildi.

Tamamı sertifikalı tohum amaçlı gerçekleştirilen başta buğday olmak üzere, arpa, tritikale ve yulaftan oluşan TİGEM hububat üretimindeki çalışmalarla verimlilik artırıldı.

Üretimde ise rekor seviyeye ulaşıldı. TİGEM işletmelerinde geçen yıl buğday, arpa, tritikale ve yulaf olmak üzere toplam 1 milyon 21 bin dekar ekili alanın hasadı sonucu toplam 392 bin ton hububat elde edildi.

Ülkenin bitkisel üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla 17 işletmesinde faaliyetlerini yürüten kurum, buğday, arpa, tritikale ve yulaf ekilişlerinin yanı sıra İtalyan çimi, yem bezelyesi, mercimek olmak üzere toplam 1 milyon 187 bin 415 dekarda ekilişler gerçekleştirecek.

Tay satışından rekor gelir

TİGEM hayvancılık alanında da çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda kurum bünyesinde yetiştiriciliği yapılan koyunlardan 150 bin baş kuzu doğumu gerçekleşti. Genel ikizlik oranı ise yüzde 34,8 oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda bölge yetiştiricilerine TİGEM'in üstün vasıflı damızlık büyük ve küçükbaş hayvanlarının dağıtımı sağlandı. Bu kapsamda 21 bin 481 küçükbaş hayvan bölgedeki yetiştiricilere verildi. 4 bin 265 büyükbaş damızlığın ise 974'ünün dağıtımı tamamlandı.

Ayrıca geçen yıl haziranda Sultansuyu Tarım İşletmesinde bir ayda 262 bin doz boğa sperması satışı gerçekleştirilerek rekor kırıldı.

Safkan Arap atı faaliyetleri neticesinde 2023'te Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde yetiştirilen toplam 273 elit ve koşu taylarının satışı yapıldı. Satışlardan TİGEM'e 103 milyon lira gelir sağlanarak tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı.

Kaynak: AA
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