TİGEM, Kazım Karabekir İşletmesindeki 3 bin 80 Morkaraman koyunu ihale ile satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Kazım Karabekir Tarım İşletmesi'ndeki 3 bin 80 reforme Morkaraman ırkı küçükbaş hayvanı satmak için ihale açtı. Açık artırma usulüyle 15 parti halinde yapılacak ihale, 14 Eylül saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 80 reforme Morkaraman ırkı küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 3 bin 80 reforme Morkaraman ırkı küçükbaş, açık artırma usulüyle 15 parti halinde satılacak.
İhale, 14 Eylül saat 14.00'te müdürlüğün Alım-satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma ile yapılacak.
İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" adresinde "pazarlama ihaleleri" bölümünde görülebilecek.
Kaynak: AA
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