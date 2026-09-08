TİGEM Koçaş işletmesi 20 bin kilogram karkas sığır eti satışı için ihale açtı - Son Dakika
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TİGEM Koçaş işletmesi 20 bin kilogram karkas sığır eti satışı için ihale açtı

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TİGEM Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, mecburi kesimden elde edilecek 20 bin kilogram karkas sığır etini kapalı zarf usulüyle satacak. İhale 16 Eylül'de yapılacak; muhammen fiyat kilogram başına 400 lira olarak belirlendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, mecburi kesime tabi tutulan hayvanlardan 6 ay süreyle istihsal edilecek 20 bin kilogram karkas sığır etinin satışını yapacak.

İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre karkasların satışı bir parti halinde, kapalı zarf teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 16 Eylül saat 14.00'te işletme merkezinde Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen fiyat kilogram başına 400 lira, muhammen tutar 8 milyon lira ve geçici teminat 400 bin lira olarak belirlendi.

İhaleyle ilgili şartname TİGEM'in Ankara'daki adresinde, işletmede ve TİGEM'in internet sitesinde "İhaleler" bölümünde görülebilecek.

Öte yandan, TİGEM Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü de 1687 ton hububat sapının balyalanması, yüklenmesi, taşınması ve istiflenmesi için hizmet alımı ihalesi düzenleyecek.

İhale, 14 Eylül saat 12.00'de işletmenin toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Eylül, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİGEM Koçaş işletmesi 20 bin kilogram karkas sığır eti satışı için ihale açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİGEM Koçaş işletmesi 20 bin kilogram karkas sığır eti satışı için ihale açtı - Son Dakika
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