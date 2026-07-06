TİGEM, Tohum Tedarikinde Tam Kapasiteyle Hazır - Son Dakika
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TİGEM, Tohum Tedarikinde Tam Kapasiteyle Hazır

TİGEM, Tohum Tedarikinde Tam Kapasiteyle Hazır
06.07.2026 16:09
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TİGEM Müdürü Gezginç, Türkiye'nin tüm hububat tohumunu karşılayabilecek durumda olduklarını açıkladı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, olası bir tohum tedarik sorunu yaşanması durumunda, Türkiye'nin bütün hububat tohumunu tek başına karşılayabilecek konumda olduklarını bildirdi.

Gezginç, Ceylanpınar TİGEM İşletmesi'nde düzenlenen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, tohum bayilerini TİGEM ailesinin ve iş ortaklarının önemli bir parçası olarak gördüklerini, bu nedenle ülke tarımına, tohumuna ve toprağına emek veren bayileri yürütülen çalışmalar ve hedefler hakkında bilgilendirmek istediklerini ifade etti.

Hububat ve yem bitkileri tohumculuğunda Türkiye'de üretilen her dört tohumdan birinin TİGEM tarafından üretildiğini belirten Gezginç, ürettikleri tohumları paketleyerek bayiler aracılığıyla çiftçilerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Gezginç, TİGEM'in 24 tohum hazırlama ve paketleme tesisi olduğunu hatırlatarak, yaklaşık 300 tohum satış bayisi aracılığıyla tohumları Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilere ve üreticilere ulaştırdıklarını kaydetti.

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen Gezginç, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve savaşların tarımsal üretimde yerli ve sürdürülebilir tohum üretiminin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Gezginç, olası bir kriz durumunda dışarıdan tohum tedarikinde aksama yaşanması ihtimaline dikkati çekerek, "Allah muhafaza, bizim ülkemize de herhangi bir sebepten tohum tedarik edemez olur isek ne olur? Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle bizler varız, sizler varsınız. TİGEM Türkiye'nin bütün hububat tohumunu tek başına üretebilecek kapasitede. Bugün dünyada gıda anlamında kendine yeten 7-8 ülkeden biriyiz." dedi.

Tarımın stratejik önemine vurgu yapan Gezginç, "TİGEM hiç kimsenin malı değildir. TİGEM bu vatanın, bu devletin bir gururudur ve bizzat ilk sizlerin malıdır. TİGEM bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Yani biz sizin anladığınız anlamda devlet memuru bile değiliz. TİGEM kendi emeğiyle ayakta durmaya çalışan ve bu ülkeye hizmet eden bizatihi sizin kendi malınızdır. TİGEM'in içindeki her karış toprak, bu milletin evlatlarınındır." ifadelerini kullandı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirilen soru-cevap oturumuyla devam etti.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİGEM, Tohum Tedarikinde Tam Kapasiteyle Hazır - Son Dakika

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