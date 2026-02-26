TİGEM, Yem İhalesi Gerçekleştiriyor - Son Dakika
TİGEM, Yem İhalesi Gerçekleştiriyor

26.02.2026 08:43
TİGEM, 9 Mart’ta 732 ton yem maddeleri alımı için açık ihale düzenleyecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yem ham maddeleri ve katkı maddeleri alımı için ihale gerçekleştirilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre 732 ton yem ham maddesi ve katkı maddeleri alımı açık ihale usulüyle sonuçlandırılacak.

İhale, 9 Mart saat 11.00'de işletmenin ihale salonunda yapılacak.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilecek. Ancak ihaleye teklif vereceklerin e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri gerekiyor.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imzayla imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile ihale tarih ve saatine kadar sistem üzerinden gönderilebilecek.

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Son Dakika

