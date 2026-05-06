TİGS 2026 Finali Coşkuyla Tamamlandı
TİGS 2026 Finali Coşkuyla Tamamlandı

TİGS 2026 Finali Coşkuyla Tamamlandı
06.05.2026 00:51
Tekirdağ'da TİGS 2026 yarışmasında gençler, ihracat stratejileriyle öne çıktı. Ödüller verildi.

Tekirdağ'da düzenlenen TİGS 2026 finalinde sonuçların açıklanmasıyla coşkulu anlar yaşanırken, gençler Trakya'nın ihracat vizyonuna damga vurdu.

Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde düzenlenen Trakya İhracatında Genç Stratejiler Yarışması (TİGS) 2026, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen final programıyla tamamlandı. Bölgedeki üniversitelerden katılan 63 öğrenci, aylar süren yoğun hazırlık sürecinin ardından geliştirdikleri projeleri jüri karşısında sunarak büyük finale çıktı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi'nden 3'er kişilik 21 takımın katıldığı yarışmada öğrenciler, mal ihracatı ve hizmet ihracatı (sağlık turizmi) alanlarında stratejiler geliştirdi. Yarışma sürecinde gençler, hem teknik eğitimler aldı hem de bölgenin önde gelen sanayi kuruluşları ve sağlık kurumlarında saha çalışmaları yaparak teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürdü.

Final programında takımlar projelerini akademisyenler, sektör temsilcileri ve Trakya Kalkınma Ajansı yetkililerinden oluşan jüriye sundu. Değerlendirmeler sonucunda mal ihracatı kategorisinde Kapital 22 takımı birinci, Exportus ikinci, Çapraz takımı üçüncü oldu. Hizmet ihracatı kategorisinde ise Bridgehealth birinciliği elde ederken, EAG'le ikinci, Chich Trade takımı üçüncü sırada yer aldı.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte salonda heyecan doruğa çıktı. Aylar süren emeğin karşılığını alan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, alkışlar ve coşkulu anlar programa damga vurdu. Katılımcılar, gençlerin başarısını uzun süre ayakta alkışladı.

Toplam 180 bin lira ödül

İki ayrı kategoride yapılan yarışmalarda 1. olanlara 45 bin TL, 2. olanlara 30 bin TL, 3. olanlara ise 15 bin lira ödül verildi.

Programda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin bölgenin geleceğinde önemli rol oynayacağını belirterek, "Sadece kazananlar değil, yarışmaya katılan 63 gencimizin her biri Trakya'nın dünyayla kuracağı yeni köprülerin mimarıdır" ifadelerini kullandı.

TİGS 2026, kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlü bir örneği olarak dikkat çekerken, gençlerin ihracat odaklı stratejik bakış açısını sahaya yansıtmasıyla bölge için önemli bir kazanım olarak değerlendirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

