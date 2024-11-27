TİKA, KKTC'de Yer Fıstığı Üretimini Canlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TİKA, KKTC'de Yer Fıstığı Üretimini Canlandırıyor

TİKA, KKTC\'de Yer Fıstığı Üretimini Canlandırıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), KKTC'de yer fıstığı üretimini artırmak amacıyla Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'ne destek vererek ekipman temin etti. Proje kapsamında 5 dönüm alanda yapılan ekimle yaklaşık 5 ton mahsul elde edildi.

27.11.2024 13:08  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yer fıstığı üretiminin canlandırılması ve çiftçilerin üretime teşvik edilmesi için KKTC Tarımsal Araştırmalar Enstitüsüne (TAE) donanım desteğinde bulundu.

İhracat verilerine göre 2023'te 1 milyon dolarlık yer fıstığı ithal edilen KKTC'de yer fıstığı üretimini canlandırmak amacıyla TİKA tarafından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne patoz ve yer fıstığı kırma-ayıklama makinesi desteği sağlandı. Güzelyurt Belediyesi'nin tahsis ettiği 5 dönümlük alanda yapılan ekimden yaklaşık 5 ton mahsul elde edildi. Hasat etkinliği, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve TİKA Lefkoşa Ofisi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Karaca, TİKA'nın sağladığı ekipman desteğiyle fıstık üretimini canlandırmayı hedeflediklerini belirterek, 2023'te farklı çeşitlerle deneme parselleri kurduklarını, 2024'te ise yüksek verimli çeşitlerle tohumluk üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. TİKA'nın ekimden hasada ve kabuk ayrımına kadar tüm süreçler için gerekli makineleri temin ettiğini vurgulayan Karaca, Bakanlığın fıstık üretimine verdiği desteğin artırılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Özçınar ise, Güzelyurt'un geçmişte fıstığın bolca yetiştirilen bir bölge olduğunu, son yıllarda bunun kaybolduğunu, projenin fıstık üretimini tekrardan canlandırmak için bir fırsat olduğunu belirtti.

TİKA Lefkoşa Koordinatörü Küçükçavuş da konuşmasında, TİKA'nın KKTC'de faaliyete başladığı günden itibaren tarım ve hayvancılığın gelişmesine ağırlık verdiklerini, bu kapsamda destek verdikleri her projenin ayrı bir öneme haiz olduğunu söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİKA, KKTC'de Yer Fıstığı Üretimini Canlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
12:39 ’’Yenidoğan Çetesi’’ davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı’ndan tepki ''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
19:54 Gergerlioğlu’nun Kürtçe Konuşması Meclis’te Tepki Çekti Gergerlioğlu'nun Kürtçe Konuşması Meclis'te Tepki Çekti
19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
18:50 DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında ’mevzuat’ tartışması DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında 'mevzuat' tartışması
18:34 Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
18:14 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan’da izleyecek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek
17:56 RAMS Başakşehir’de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 14:09:53. #1.13#
SON DAKİKA: TİKA, KKTC'de Yer Fıstığı Üretimini Canlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.