TİKAV, İstanbul Maratonu'nda Eşitlik İçin Koşuyor

Ekonomi

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), Türkiye İş Bankası 46'ıncı İstanbul Maratonu'nda "Eğitimde Eşitlik Projesi" aracılığıyla gönüllü koşucu olarak dayanışmaya davet etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 1999'dan itibaren hayata geçirdiği Bireysel Gelişim Programı (BGP) ile sosyal ve ekonomik zorluklarla mücadele eden, Türkiye'nin doğusu ile batısındaki farklılıkları ortadan kaldırarak gençlere kişisel ve kültürel gelişim olanakları sunan TİKAV, bu yılki İstanbul Maratonu aracılığıyla daha fazla gencin eğitimine ve gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

TİKAV, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversite öğrencilerine sosyal, kültürel ve eğitim alanında destek sağlamak amacıyla tam 25 yıldır uyguladığı BGP'yle gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağlıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bu program, kişisel gelişim ve liderlik becerileri kazandırarak, öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

Bu yıl, 46'ıncı İstanbul Maratonu'nda TİKAV gönüllüleri, adımlarını daha fazla gence ulaşmak ve BGP'nin sunduğu fırsatlarla öğrencilerin kültürel ve akademik başarılarını desteklemek için atacak.

TİKAV, İstanbul Maratonu'ndaki Eğitimde Eşitlik Projesi'yle kendine güvenen, donanımlı, hoşgörülü, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, sürekli öğrenmeye ve gelişime açık, yeteneklerinin farkında olan ve onları kullanabilen bireyler olarak, gençlerin hayata atılmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

TİKAV'ın BGP için bağış toplamak isteyen kurumlar ve gönüllüler, "Adım Adım" platformuna üye olarak "İyilik Peşinde Koş" portalında bir profil oluşturabilir. Profil oluşturduktan sonra TİKAV'ın "Eğitimde Eşitlik Projesi" kampanyasını seçerek TİKAV koşucusu olabilirler.

Bağış kampanyaları 18 Kasım'a kadar devam edecek.