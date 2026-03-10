TİKAV, Ödül Kazandı

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfının (TİKAV) "Önlem Al, Güvende Kal" projesi, 6. Uluslararası Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri'nde "Değer Katan" kategorisinde özel ödüle layık görüldü.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl "İnsana, Gezegene ve Geleceğe Değer" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve sosyal etki alanlarında fark yaratan projeler 8 ayrı kategoride 30 ödül kazandı.

TİKAV'ın Akfen Yenilenebilir Enerji'nin hidroelektrik (HES), güneş (GES) ve rüzgar (RES) santrallerinin bulunduğu bölgelerde gerçekleştirdiği proje, yarattığı sosyal etki nedeniyle etkinlikte Değer Katan kategorisinde özel ödülün sahibi oldu. İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende ödülü, TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval aldı.

TİKAV, söz konusu proje kapsamında Türkiye genelinde 28 farklı lokasyonda yaklaşık 3 bin kişiye ulaşarak afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sundu.

Çalışmalarla 84 bin kişiye ulaşıldı

Türkiye'nin 18 ilindeki 28 farklı kırsal bölgede yaşayan kadınları her yıl düzenlediği çeşitli eğitimlerle desteklemeye devam eden TİKAV, eğitim, kişisel gelişim ve toplumsal farkındalık alanlarında yürüttüğü projelerle Türkiye genelinde geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Vakıf, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla 84 bin kişinin hayatına dokundu.

Geçen yıl boyunca eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi temel öncelikleri arasında konumlandıran TİKAV, 1217 öğrenciye düzenli burs desteği sağladı. TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji birlikteliğinde 2017 yılında "Evde Okullu Olduk" projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldı. Sağlık olarak belirlenen 2018 yılının temasında "Önce Sağlık" projesiyle 17 bölgede 1500 kadına sağlık eğitimi verildi. 2019'da başlayan "Hijyen Sağlıktır" projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadınla temas kuruldu. Pandeminin ardından hayata geçirilen "Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde" projesiyle aile içerisinde tasarruf yöntemlerinin benimsenmesi ve doğayla uyumlu bir yaşam tarzının sağlanması konusunda Akfen Yenilenebilir Enerji'ye ait enerji santralleri bölgelerinde yaşayan 2 bin 500 kadına eğitim verildi. "Dijitaldeki Ayak İzimiz" projesinin uygulanmasıyla 5 farklı sosyal sorumluluk projesinde yaklaşık 9 bin 300 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verildi. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 20 bini aştı.

"Kadınları ve gençler güçlenmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, kadınların eğitim, bilgi ve farkındalık alanlarına eşit şekilde erişebilmesinin daha güçlü ve dayanıklı bir toplumun oluşturduğunu belirtti.

"Önlem Al, Güvende Kal" projesiyle özellikle kadınların ve ailelerin afetlere karşı bilinçlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Kırçaval, şu değerlendirmede bulundu:"

"Bilgiye erişim arttıkça, riskleri azaltmak ve güvenli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak da mümkün hale geliyor. TİKAV olarak yıllardır eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen projeler geliştirirken, kadınların ve gençlerin güçlenmesini toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu anlamlı ödül, yürüttüğümüz çalışmaların yarattığı sosyal etkinin görülmesi açısından bizim için çok değerli. Aynı zamanda daha fazla insana ulaşma ve toplumsal farkındalığı büyütme yolculuğumuzda bize güçlü bir motivasyon sağlıyor."