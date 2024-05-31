TİM Başkanı: İhracatın büyümeye katkısı artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TİM Başkanı: İhracatın büyümeye katkısı artacak

TİM Başkanı: İhracatın büyümeye katkısı artacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüğünü ve net ihracatın büyümeye pozitif katkı sağladığını belirtti. Gültepe, rekabetçiliğin korunması durumunda ihracatın büyümeye daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti.

31.05.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Bu dönem büyümeye net ihracat 1,6, ihracat ise 0,9 puan katkı verdi. Toplam büyümede imalat sanayisinin payı ise 0,9 puana ulaştı. Rekabetçiliğimizi koruyabilirsek büyümeye daha çok katkı veririz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde, yüzde 5,7'lik büyüme kaydettiğini ifade ederek, "Ekonomimiz 15 çeyrektir aralıksız büyüyor. Bu son derece önemli bir veri." değerlendirmesini yaptı.

Net ihracatın büyümeye katkısının da bu çeyrekte pozitife döndüğüne işaret eden Gültepe, "Bu dönem büyümeye net ihracat 1,6, ihracat ise 0,9 puan katkı verdi. Toplam büyümede imalat sanayisinin payı ise 0,9 puana ulaştı. Rekabetçiliğimizi koruyabilirsek büyümeye daha çok katkı veririz." açıklamasında bulundu.

Gültepe, yılının ilk çeyreğinde mal ihracatını yüzde 3,5, hizmet ihracatını yüzde 8 artırdıklarını aktararak, "İlk çeyrekte toplam mal ve hizmet ihracatımız yüzde 4,5 artışla 83,5 milyar dolara ulaştı." bilgisini verdi.

Uluslararası kuruluşların da ülkeye yönelik büyüme tahminlerinin olumlu yönde revize etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Gültepe, "IMF'nin ardından OECD de Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yüzde 2,9'dan 3,4'e yükseltti. Küresel talepte toparlanma devam ediyor. Rekabetçiliğimize zarar veren etkenlerin ortadan kaldırılması durumunda ihracatımızın büyümeye katkısının artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Mustafa Gültepe, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı: İhracatın büyümeye katkısı artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
14:39 Üvey kızlarını yıllarca istismar eden adam, gözaltına alındı Polisler sayesinde linç edilmekten kurtuldu Üvey kızlarını yıllarca istismar eden adam, gözaltına alındı! Polisler sayesinde linç edilmekten kurtuldu
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:46 Eski HDP’li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı Eski HDP'li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:44:08. #1.11#
SON DAKİKA: TİM Başkanı: İhracatın büyümeye katkısı artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement