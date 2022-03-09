Tire'de kadınlara yönelik, "Çiftçi Akademisi" kuruldu - Son Dakika
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Tire'de kadınlara yönelik, "Çiftçi Akademisi" kuruldu

09.03.2022 12:47
Tire'de kadınlara yönelik, "Çiftçi Akademisi" kuruldu

Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadınlara yönelik "Çiftçi Akademisi" kurdu.

Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadınlara yönelik "Çiftçi Akademisi" kurdu.

Akademide, kadın çiftçilere, gıda güvenliği, sağım hijyeni, incir, zeytin ve ipek böceği yetiştiriciliği gibi konularda, kurumun kadın personeli tarafından eğitim veriliyor.

Eğitimler, İlçe Tarım Müdürlüğü binasının yanı sıra ilçeye bağlı Dallık ve Peşrefli mahallerindeki okullarda gerçekleştiriliyor.

Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran, yaptığı açıklamada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Eğitim veren personeline de teşekkür eden Evran, "İki hafta boyunca sürecek ve geceleri gerçekleşecek olan Kadın Çiftçi Akademisinin ilk eğitimine 95 kadın çiftçi katıldı. Eğitim çok verimli geçti. Personelimizi ve eğitimlere katılan kadınları tebrik ediyorum." dedi.

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ÇİFTLİK HAYALİ DEVLET DESTEĞİYLE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ, KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU---- ÇİFTLİK HAYALİ DEVLET DESTEĞİYLE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ, KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU---- İbradı'da çiftçi kadınlara çiçek verilerek günleri kutlandı İbradı'da çiftçi kadınlara çiçek verilerek günleri kutlandı

Hisarcık, Çiftçi, Tarım, Tire, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tire'de kadınlara yönelik, 'Çiftçi Akademisi' kuruldu - Son Dakika


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