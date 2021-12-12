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Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar - Son Dakika

Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar

12.12.2021 16:11
Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar

Sigaraya gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'dan tiryakilere bir kötü haber daha geldi. 8 Aralık Çarşamba günü P.M., ertesi gün ise JT. ve TT. gruplarında gidilen 2 TL'lik fiyat artışının ardından bugünse İ.T. grubu sigaralarına zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlara göre grubun en ucuz sigarası 16,50 TL, en pahalısı ise 22 TL oldu.

Sigara fiyatlarına üst üste zam gelmeye devam ediyor. 8 Aralık Çarşamba günü P.M. grubuna ait sigaralara 2 TL zam gelirken grubun en ucuz sigarası 17,50, en pahalı sigarası ise 25 TL olmuştu.

9 ARALIK'TA JT. VE TT GRUPLARINA 2 TL ZAM YAPILMIŞTI

Ertesi gün ise JT. grubuna 2 TL'lik zam gelmiş ve grubun en pahalı sigarasının fiyatı 40 TL'ye yükselmişti. Aynı gün TT grubuna da bir zam yapılmış ve grubun en ucuz sigarası 14 TL olurken, en pahalı sigaranın fiyatı 19 TL'ye çıkmıştı.

AYBAŞ'TAN TİRYAKİLERE BİR KÖTÜ HABER DAHA

Sigaralarla ilgili zam haberlerini sosyal medya hesabından duyurmasıyla bilinen Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'dan tiryakilere bugün bir kötü haber daha geldi.

GRUBUN EN UCUZ SİGARASI 16,50 TL OLDU

P.M., JT. ve TT gruplarının ardından bugün de İ.T. grubu sigaralarında zamma gidildi. Yarından itibaren geçerli olacak fiyatlara göre grubun en ucuz sigarası 16,50 TL olurken, en pahalı sigarası ise 22 TL'ye yükseldi.

Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar

Türk Lirası, Aralık, Sigara, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar - Son Dakika
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