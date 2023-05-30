Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Sigaraya 7 lira ile 10 lira arasında zam bekleniyor - Son Dakika
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Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Sigaraya 7 lira ile 10 lira arasında zam bekleniyor

Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Sigaraya 7 lira ile 10 lira arasında zam bekleniyor

30.05.2023 14:46

Alkol ve benzine yönelik zam kararlarının ardından bu kez de sigara tiryakilerinin keyfini kaçıracak bir fiyat artışı gündemde. Sigara satışı yapan firmaların bir haftadır bakkallara ve tekel bayilerine ürün satışında sınırlama getirdiği ve sigaraya 7 ila 10 TL arasında zam geleceği bilgisinin dolandığı iddia edildi.

Son dönemde alkol ve benzine yönelik zamların ardından bu kez de sigaraya okkalı bir zam geleceği iddiası gündem yarattı.

"ÜRÜN SATIŞINDA SINIRLAMA GETİRİLDİ"

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara satışı yapan firmaların bir haftadır bakkallara ve tekel bayilerine ürün satışında sınırlama getirdiğini ifade etti.

"7-10 LİRA ARASINDA ZAM BEKLENİYOR"

Aybaş; "Sigara satışı neredeyse durduruldu. Bayiler bazı sigaraları adetli veriyor. Firma kendisini korumaya çalışıyor, deposunda malını tutmaya çalışıyor. Yetkililer maksimum 7 lira ile 10 lira arasında zam beklediklerini söylüyor" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Ender DENİZ: 45 TL desek ayda 1.350 TL Yapar , 10.000 içimlik elektronik sigara 400 TL 1 ayda bu gidişle elektronik sigara piyasası patlar :)) Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Sigaraya 7 lira ile 10 lira arasında zam bekleniyor - Son Dakika


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