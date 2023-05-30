Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Sigaraya 7 lira ile 10 lira arasında zam bekleniyor

Son dönemde alkol ve benzine yönelik zamların ardından bu kez de sigaraya okkalı bir zam geleceği iddiası gündem yarattı.

"ÜRÜN SATIŞINDA SINIRLAMA GETİRİLDİ"

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara satışı yapan firmaların bir haftadır bakkallara ve tekel bayilerine ürün satışında sınırlama getirdiğini ifade etti.

"7-10 LİRA ARASINDA ZAM BEKLENİYOR"

Aybaş; "Sigara satışı neredeyse durduruldu. Bayiler bazı sigaraları adetli veriyor. Firma kendisini korumaya çalışıyor, deposunda malını tutmaya çalışıyor. Yetkililer maksimum 7 lira ile 10 lira arasında zam beklediklerini söylüyor" dedi.