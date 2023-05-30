Son dönemde alkol ve benzine yönelik zamların ardından bu kez de sigaraya okkalı bir zam geleceği iddiası gündem yarattı.
Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara satışı yapan firmaların bir haftadır bakkallara ve tekel bayilerine ürün satışında sınırlama getirdiğini ifade etti.
Aybaş; "Sigara satışı neredeyse durduruldu. Bayiler bazı sigaraları adetli veriyor. Firma kendisini korumaya çalışıyor, deposunda malını tutmaya çalışıyor. Yetkililer maksimum 7 lira ile 10 lira arasında zam beklediklerini söylüyor" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Sigaraya 7 lira ile 10 lira arasında zam bekleniyor - Son Dakika