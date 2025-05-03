Tivibu'da Aksiyon Rüzgarı: Kod Adı: Paris - Son Dakika
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Ekonomi

Tivibu'da Aksiyon Rüzgarı: Kod Adı: Paris

Türk Telekom'un Tivibu platformu, Gerard Butler'in yapımcılığındaki 'Kod Adı: Paris' dizisini yayınladı.

03.05.2025 12:13
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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, aksiyon türündeki "Kod Adı: Paris" dizisinin tamamını izleyicilerin erişimine açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Gerard Butler'in üstlendiği ve Paris'te geçen bir terör saldırısının ardından gelişen olayları konu alan dizi, Türkçe alt yazı ve dublaj seçenekleriyle Tivibu platformunda yayımlandı.

Tivibu, daha önce Amerika'da en çok izlenen yapımlar arasında yer alan "Wild Cards" dizisini izleyiciyle buluşturmuştu. Nisan ayı itibarıyla yayın arşivine dahil edilen 8 bölümlük "Kod Adı: Paris", aksiyon ve siyasi gerilim unsurlarını bir araya getiriyor.

Dizi, "Has Fallen" film serisinin devamı niteliğinde bir kurgu sunarken, MI6 ajanları ve özel güvenlik görevlilerinin yer aldığı hikayede, büyük bir komployu engellemeye yönelik çabalar anlatılıyor.

Başrollerinde Tewfik Jallab, Ritu Arya ve Sean Harris'in yer aldığı dizinin senaryosu, daha önce BAFTA ödülüne layık görülen "Misfits" dizisinin yazarı Howard Overman tarafından kaleme alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tivibu'da Aksiyon Rüzgarı: Kod Adı: Paris - Son Dakika

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