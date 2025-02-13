Tivibu'da Sevgililer Günü Filmleri - Son Dakika
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Ekonomi

Tivibu'da Sevgililer Günü Filmleri

Tivibu, Sevgililer Günü'ne özel romantik filmleri izleyicilere sunuyor. "En Güzel Aşk Filmleri"

13.02.2025 16:48
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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Sevgililer Günü'ne özel seçili filmleri izleyicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dramdan komediye, fantastikten bilim kurguya kadar farklı türlerde içerik sunan Tivibu, Sevgililer Günü'ne özel romantik yapımları "En Güzel Aşk Filmleri" klasöründe bir araya getiriyor.

Şubatat "En Güzel Aşk Filmleri" klasörüne eklenen yapımlar arasında "Aşk Tesadüfleri Sever 2", "Aşk Sana Benzer", "Sen Dünyaya Gelmeden" gibi romantik filmler yer alıyor.

Klasöre dahil edilen "Siyah Çay", düğün gününde "hayır" diyerek Çin'in Guangzhou kentine taşınan Fildişi Sahilli genç bir kadın olan Aya'nın hikayesini anlatıyor. Abderrahmane Sissako'nun yazıp yönettiği 2024 yapımı film, romantik drama türünde öne çıkıyor.

Lüks bir sağlıklı yaşam merkezinde çalışan bir fitness uzmanının hikayesini konu alan "Aşk İş Başında" ise spor, komedi ve romantizmi bir araya getirerek izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor. Cindy Busby ve Christopher Rossel'in başrollerinde yer aldığı film, romantik komedi türünde dikkat çekiyor.

Başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Penelope Cruz ve Emile Hirsch'in yer aldığı "Sen Dünyaya Gelmeden", Saraybosna'da tanışan bir çiftin Bosna Savaşı'nın gölgesindeki hikayesini ele alıyor.

14 Şubat'a özel "En Güzel Aşk Filmleri" seçkisi kapsamında, "Aşk Sana Benzer", "Sonsuz Aşk", "Aşk Uykusu", "Aşk Tesadüfleri Sever 2", "İncir Reçeli" ve "Alabora Aşk" gibi Türk filmleri de ekrana taşınıyor.

Kaynak: AA

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