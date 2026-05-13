TKBB 25. Genel Kurulu Gerçekleşti

Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin (TKBB) 25. Olağan Genel Kurulu, geniş bir katılımla Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

TKBB'den yapılan açıklamada, 2026 yılı itibarıyla kuruluşunun 25. yılını kutlayan Birliğin, çeyrek asırlık sektörel birikiminin, katılım bankacılığı sektörünün gelişimine sunduğu katkıların ve gelecek dönem vizyonunun genel kurul kapsamında paydaşlarla paylaşıldığı bildirildi.

Birliğin 25 yıllık süreçte katılım finans sektörünün büyümesi, kurumsal altyapısının güçlenmesi, finansal kapsayıcılığın artırılması, sektörün ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşmasına yönelik önemli çalışmalara öncülük ettiği vurgulanan açıklamada, ayrıca dijital dönüşüm, sürdürülebilir finans, insan kaynağının geliştirilmesi ve yeni nesil finansal ürünlerin yaygınlaştırılması alanlarında yürütülen çalışmaların sektörün geleceği açısından stratejik önem taşıdığı kaydedildi.