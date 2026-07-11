TKDK Altıntaş\'ta 6 Milyon TL Hibe Sözleşmesi İmzaladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD III Programı 10. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında, Altıntaş ilçesinde faaliyet gösteren işletme ile hibe sözleşmesi imzalandı.

Gerçekleştirilecek yatırım için yüzde 50 hibe desteği sağlanırken, proje kapsamında 6 milyon 232 bin 982 TL tutarında hibe ödemesi TKDK tarafından karşılanacak.

Yetkililer, yatırımın hem Altıntaş ilçesine hem de Kütahya ekonomisine katkı sağlamasını temenni ederek, yatırımcıya hayırlı olması dileğinde bulundu.

TKDK tarafından yapılan açıklamada, yatırımcılara yönelik desteklerin IPARD III Programı kapsamında devam ettiği belirtilerek, "Yatırım sizden, destek bizden" mesajı paylaşıldı. - KÜTAHYA