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TKDK'dan Çorum'a 51 milyon lira hibe ödemesi yapıldı - Son Dakika

TKDK'dan Çorum'a 51 milyon lira hibe ödemesi yapıldı

31.12.2021 16:41
TKDK'dan Çorum'a 51 milyon lira hibe ödemesi yapıldı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü tarafından 2021 yılında 88 milyon lira yatırım tutarlı 250 projeye 51 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü tarafından 2021 yılında 88 milyon lira yatırım tutarlı 250 projeye 51 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını açıkladı.

Milletvekili Ceylan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin üreten bir ülke haline gelmesi için devletin tüm imkanlarını milleti için seferber ettiğini ifade etti. AK Parti iktidarları döneminde de özellikle kırsal kalkınma ve tarım alanında çok ciddi imkanların vatandaşlara aktarıldığını anlatan Ceylan, devlet ile millet arasında köprü olan kurumlardan birinin de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olduğunu kaydetti.

Çorum'un da sağlanan desteklerden payına düşeni fazlasıyla aldığını vurgulayan Ceylan, 2021 yılında 250 projeye 51 milyon lira hibe ödemesi ile geride kalan yılda rekor kırıldığını belirtti.

Milletvekili Ceylan, "2021 yılında, bin 450 makine ekipman alımı içeren 202 tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği projesi, 28 yenilenebilir enerji projesi, 20 de diğer sektörlerdeki projeler olmak üzere sözleşmeye bağlanan 88 milyon lira yatırım tutarlı, 250 projeye 51 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Hedeflenen tutarın üzerinde gerçekleşen ödemeyle birlikte 2021 yılı bugüne kadar en yüksek sayıda projeye en çok hibe ödemesi yapılan yıl oldu" dedi.

Büyük çoğunluğu organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaların çatı ve duvar yüzeylerine olmak üzere, yenilenebilir enerji yatırımları için 2021 yılında 35 milyon lira yatırım tutarlı 28 projeye 20 milyon lira hibe ödendiğini anlatan Milletvekili Ceylan, "Yenilenebilir enerji yatırımlarında bugüne kadar 39 adet güneş enerjisi santrali (GES) yatırımına destek sağlanarak 42 il içerisinde Çorum İl Koordinatörlüğü birinci sırada yer aldı. Toplamda 15,5 megawattlık kapasite içeren 60 milyon lira yatırım tutarlı 39 projeye 31 milyon lira hibe ödendi. Destek verilen yenilenebilir enerji yatırımları ile bir yılda üretilen elektriğin 30 milyon kilowatt üzerinde olduğu ve yaklaşık 20 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamaya yeteceği tahmin edilmektedir" dedi.

TKDK'nın Çorum'da 2013 yılından günümüze kadar ahır, sağımhane, soğuk hava deposu gibi binalara ve pulluktan mibzere, balya makinesinden silaj makinesine, ultrason cihazından güneş paneline kadar birçok makine-ekipman alımını içeren bin 55 projeye destek sağladığını hatırlatan Ceylan, "380 milyon lira yatırım tutarına sahip bu projelere 170 milyon lira hibe ödendi. Yatırımları devam eden projelerle birlikte, çıkılacak yeni çağrılarla tarımı ve kırsalı desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ÇORUM

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Milletvekili, AK Parti, Çorum, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TKDK'dan Çorum'a 51 milyon lira hibe ödemesi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TKDK'dan Çorum'a 51 milyon lira hibe ödemesi yapıldı - Son Dakika
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