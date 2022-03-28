TKDK, Trabzon'da 245 milyon lira hibe desteği sağlayacak - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 78 projeye yaklaşık 245 milyon lira hibe desteğinde bulunacaklarını belirtti.

Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD 2 programı 11. başvuru çağrı dönemi başvurularının 25 Mart'ta sona erdiğini ifade ederek, kentte yatırım yapmak isteyenlerden 335 milyon lira bedelli 78 proje teslim aldıklarını bildirdi.

Başvuru sahiplerine, yüzde 18'lik KDV muafiyeti ile birlikte yaklaşık 245 milyon lira hibe desteğinde bulunacaklarına vurgulayan Aydoğdu, "En yakın zamanda kurumumuz tarafından projeler incelenip eksiklikleri giderilerek yatırımcılarımızla sözleşme imzalanacak. İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak, insanlarımıza istihdam fırsatı yaratacak bu yatırımları desteklemekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, özellikle kırsal alanda yaşayan gençlerin ve kadınların hibe desteği alabileceği sektörler ve yapabilecekleri hakkında TKDK Trabzon İl Koordinatörlüğünden bilgi alabileceklerine işaret ederek, "Teslim alınan projelerin sektörlere göre dağılımında 43 adet kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 18 adet yenilenebilir enerji, 14 adet zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, 2 adet arıcılık ve arı ürünleri üretimi işlenmesi, 1 adet su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar şeklindedir." değerlendirmesinde bulundu.