TKİ 2021-2022 Hesapları İbra Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

TKİ 2021-2022 Hesapları İbra Edildi

TKİ 2021-2022 Hesapları İbra Edildi

TKİ Genel Müdürü, kömür üretimi ve çevre projeleriyle ilgili gelişmeleri aktardı.

20.05.2025 19:28
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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, TKİ sermayesinin 2,6 milyar lira olduğunu belirterek, 20 binden fazla kişiye istihdam sağlandığını ifade etti.

Türkiye'nin 20,53 milyar ton olan linyit kömürü rezervinin yaklaşık yüzde 12'sinin TKİ bünyesinde bulunduğunu aktaran Çiftçi, 2003'ten beri ihtiyaç sahibi hanelere yaklaşık 38 milyon ton kömür dağıtıldığını söyledi.

Çiftçi, 2020'den beri 81 ilde 20 binin üzerinde kurum ve okulun yaklaşık 1,8 milyon ton ısınma amaçlı kömür ihtiyacının TKİ tarafından üretilen kömürden karşılandığını ifade ederek, "Bu kapsamda okullarımızda kullanılan ithal kömürün yerine yerli kömürün kullanılması ile ülkemizin cari açığının azaltılmasına katkı sağlanmıştır." dedi.

TKİ'nin sahip olduğu kömür rezervleri ve yüksek üretim miktarıyla enerji sektöründe ağırlıklı yere sahip ve ürettiği kömürün yaklaşık yüzde 70'ini termik santrallere verildiğini belirten Çiftçi, bu doğrultuda TKİ'nin sahalarını özel sektör yatırımlarına açarak Türkiye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Çiftçi, proje çalışmaları tamamlanıp ticari işletmeye alınan santrallerine değinerek, Şırnak Silopi'de bulunan termik santralden yılda ortalama 2,5 milyar kilovatsaat, Bolu Göynük'te bulunan termik santralden yılda ortalama 1,7 milyar kilovatsaat, Manisa Soma'da bulunan termik santralden ise yılda ortalama 3,3 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini belirtti.

Proje çalışmaları devam eden sahaların da bulunduğunu ifade eden Çiftçi, Kahramanmaraş Afşin- Elbistan Projesi kapsamında Çöllolar kömür sahasının 2022'de Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından TKİ'ye devredilen işletmenin devreye alınmasıyla Afşin-Elbistan-B Termik Santralinden yıllık yaklaşık 9 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesinin planlandığını anlattı.

Kurum bünyesindeki bitümlü şeyl sahalarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortak çalışarak çeşitli projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar toplam 36 bin 276 metre sondaj yapılmış ve söz konusu sondajlara ilişkin detay loglama, numune hazırlama işlemleri ve analizler yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan Fizibilite Raporu'nda, bölgede bulunan ruhsat sahalarımızda toplam 1,1 milyar ton toplam kaynak bulunduğu ifade edilmekte olup ruhsat sahalarımızın bir bütün olarak değerlendirilmesi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) gerekli başvurular yapılmış ve tüm bitümlü şeyl arama ruhsatlı sahalarımız birleştirilerek tek bir ruhsatta işletme ruhsatına dönüştürülmüş olup proje çalışmaları tamamlanmıştır."

Çiftçi, kömürün enerji kaynağı olarak kullanılması sırasında oluşan emisyonların azaltılarak çeşitli çevre mevzuatına uygun hale getirilmesi ve birim hammadde başına üretilen enerji miktarının artırılarak düşük kalorili linyitleri ekonomiye kazandırmak için temiz kömür teknolojilerinin kullanılması gerektiğini belirterek, kurumun bu kapsamda bazı araştırmacı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çeşitli AR-GE faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi.

Kömür üretimi tamamlanmış maden sahalarının düzenlenmesi ve doğaya yeniden kazandırılması hususunda madencilik sektörüne öncü olacak şekilde büyük çabalar sarf edildiğini aktaran Çiftçi, "Çevreye duyarlı ve çevreyle dost madenciliğin mümkün olduğu düşüncesinden hareketle, her yıl en az 250 bin adet fidan dikimi hedeflenerek her maden projesinin öncelikli olarak insan ve çevre duyarlılığını dikkate aldığını da anlatarak, kamuoyunun madencilik ile ilgili olan algısına olumlu bir katkı sunulması amaçlanmaktadır. 1991'den 2024'ün sonuna kadar 6 bin 225 hektar alanda değişik türde toplam 12 milyondan fazla ağaç dikimi gerçekleştirmiştir." dedi.

Çiftçi, bunun yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla çeşitli işletmelerde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumlarının gerçekleştirildiğine değinerek, Kurumun Tarım ve Orman Bakanlığı ve MTA arasında çeşitli konularda işbirliği protokolü imzalandığını da sözlerine ekledi.

Komisyonda görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TKİ'nin 2021 ve 2022 yılı hesapları ibra edildi.

Kaynak: AA

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