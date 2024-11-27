TKYB 50. Yılında Sürdürülebilir Kalkınma Vurgusu

Ekonomi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Bugün, yarım asırlık köklü bir geçmişi geride bırakırken, kalıcılığın ve güvenin simgesi haline gelmenin gururunu yaşıyor, ülkemize değer katan her projeye destek olma kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü Öztop, bankanın kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, 50 yıldır Türkiye'nin kalkınması için çalıştıklarını söyledi.

1975 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak amacıyla sayısız önemli projeye imza attıklarını vurgulayan Öztop, "Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları ile geliştirdiğimiz güçlü ilişkiler sayesinde kaynak çeşitliliğimizi artırdık. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması için emin adımlar atmaya devam ediyor, yarım asırlık güçlü mirasımızla geleceği inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada kalkınma bankalarının rollerinin, son dönemde sürdürebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yeşil ve iklim finansmanı konularında ön plana çıkmaya başladığını dile getiren Öztop, şöyle devam etti:

"Ülkemize ne kadar çok kaynak getirirsek o kadar kendimizi başarılı addediyoruz. Ülkemizin kalkınması sadece büyümeden ibaret değil, kalkınma, bir toplumun sosyal düzeyde de gelişmişlik seviyesinin artması demek, dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma, bunu yeni nesillere de aktarabilecek şekilde bir kalkınma modelini içeriyor. Yeni nesilleri de düşünerek hem sosyal hem de ekonomik büyümenin sağlanmasına yönelik bir finansal kuruluş olarak kendimizi tanımlıyoruz."

Öztop, 50 yıllık süreçte finans kuruluşu olmanın ötesine geçtiklerini, Türkiye'nin kalkınma vizyonuna yön veren stratejik bir aktör olarak görev aldıklarını söyledi.

Bugün, yarım asırlık köklü bir geçmişi geride bırakırken, kalıcılığın ve güvenin simgesi haline gelmenin gururunu yaşadıklarını belirten Öztop, ülkeye değer katan her projeye destek olma kararlılığını sürdürdüklerini aktardı.

"Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 6'sının oluşturulmasını sağladık"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü Öztop, Türkiye'nin kalkınması için sanayiden yeşil enerjiye, turizmden teknolojiye kadar birçok sektörü desteklediklerini, temin ettikleri tematik fonlar ile özellikle katma değerli üretim, iklim finansmanı, yenilebilir enerji ve enerji verimliliği, gıda güvenliği, afet dirençliliği, emisyon azaltımı, finansal kapsayıcılık ve KOBİ finansmanı, teknoloji ve bölgesel gelişmişlik gibi birçok alanda yatırımcıların finansmana erişimine katkı sağladıklarını anlattı.

Türkiye'nin de imzacısı olduğu Paris İklim Anlaşması çerçevesindeki net sıfır emisyon hedefleri kapsamında, yenilenebilir enerjinin öncelikli alanları arasında bulunduğunu dile getiren Öztop, temin ettikleri kaynakların yüzde 58'ini yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği temalı kaynakların oluşturduğunu, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 6'sının oluşturulmasını sağladıklarını kaydetti.

"Aktiflerimizi son 6 yılda dolar bazında yüzde 90 artırdık"

Kaynaklarını ağırlıklı olarak yurt dışı kalkınma finansmanı kuruluşlarından temin ettiklerini ifade eden Öztop, eylül sonu itibarıyla kaynak hacminin yaklaşık 105 milyar liraya ulaştığını, kaynakların yaklaşık yüzde 56'sını 2018-2024 döneminde temin ettiklerini dile getirdi.

Öztop, "Son 6 yılda, eylül ayı itibarıyla aktiflerimizi dolar bazında yüzde 90 artırarak 154 milyar liraya ulaştırdık. Aynı dönemde kredilerimizi de yüzde 42 oranında artırdık. Kredilerin aktiflerimizin içindeki payı 97,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Sorunlu kredilerimizin oranı yüzde 1'in altına indi. Herhangi bir sorunlu kredi yaratmayarak büyümemizi gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Son 6 yılda verdikleri kredilerin hiçbirinin sorunlu krediye dönüşmediğine vurgu yapan Öztop, "Dolayısıyla aktifimiz büyüdükçe geçmişten gelen sorunlu kredilerde de tahsilatlarımızı yaparak oranı yüzde 1'in altına çekmeyi başardık. Kredileri incelerken sadece teknik finansal ve iktisadi tarafına bakmıyoruz, sosyal ve çevresel anlamda da etkisini gözlemliyoruz. Topluma nasıl bir kaynak sağladığını inceliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kredi portföyümüzün yüzde 93'ünü sürdürülebilirlik temalı krediler oluşturdu"

İbrahim Öztop, sürdürülebilirliği bir tercih değil, sorumluluk olarak gördüklerini ifade ederek, Türkiye'de yeşil dönüşümün öncüsü olmayı hedeflediklerini ve bu hedef doğrultusunda, çevreye duyarlı finansman çözümleri sunarak, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağladıklarını söyledi.

Çevresel ve sosyal risk değerlendirme ve izleme sürecini kredi tutarı, vadesi ve sektörden bağımsız olarak uygulayan sayılı bankalardan biri dolduklarının altını çizen Öztop, şöyle devam etti:

"Kredi portföyümüzün yüzde 93'ünü sürdürülebilirlik temalı kredilerin oluşturması sürdürülebilir kalkınma misyonumuza verdiğimiz önemin en somut göstergesidir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 15'ine doğrudan ve dolaylı katkı sağlamanın yanı sıra bu amaçlarla bağlantılı kredilerimizin toplamını 2,8 milyar dolara ulaştırmış olmanın gururunu yaşıyoruz."

"Türkiye Kalkınma Fonu nezdinde Etki Fonu kurmayı planlıyoruz"

İbrahim Öztop, etki yatırımcılığıyla ilgili faaliyetleri hakkında bilgi vererek, yatırımların finansal getiri sağlamasının yanı sıra toplumsal refahını da artırmaya yönelik katkılar sunmasını arzuladıklarını söyledi.

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için iklim değişikliğiyle mücadeleye, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunmasına, ayrıca sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesine öncelik verdiklerine dikkati çeken Öztop, "Bu vizyonla ülkemizde etki yatırım ekosisteminin gelişimine öncülük ediyor ve bu alandaki yatırımların artması için cesur adımlar atıyoruz. Ülkemizde etki yatırım ekosisteminin gelişmesinde ve etki yatırımlarının artırılmasında üstlendiğimiz öncü rolümüzü, Türkiye Kalkınma Fonu nezdinde Etki Fonu kurarak devam ettirmek istiyoruz." dedi.

"Türkiye Kalkınma Fonu ile 26 şirkete doğrudan yatırım gerçekleştirdik"

Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yer alan 8 fon ile kamu ve özel sektörden 140'tan fazla yatırımcının yaklaşık 125 milyon dolarlık kaynağı yönettiklerini belirten Öztop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Farklı alt fonlar aracılığıyla imalat sanayisinden finteke, biyoteknolojiden siber güvenliğe, mobiliteden sürdürülebilirliğe kadar birçok dikeyde faaliyet gösteren 26 şirkete doğrudan yatırım gerçekleştirdik ve Türkiye girişimcilik ekosisteminin öncülerinden olan 5 girişim sermayesi fonuna taahhütte bulunduk. Girişimcilik ekosistemindeki diğer fonlara destek olmak amacıyla bu yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bankamızın katkılarıyla ülkemizin ilk fonların fonu yapısı olan ve 50 milyon dolarlık ilk kapanış büyüklüğüne sahip 'TKYB Üst Fonu'nu kurduk. Bu fon, yalnızca özel sermaye ve girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmak ve kaldıraç etkisiyle önemli bir çarpan etkisi oluşturmak üzere ekosistemin merkezinde konumlandı. Değer yaratma kültürümüzün bir parçası olarak yüksek teknoloji üreten girişimleri destekleyerek ülkemizde küresel ölçekli şirketler yaratmayı ana hedeflerimizden birisi olarak görüyoruz."