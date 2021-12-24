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TKYB'den jeotermal enerji projelerine 150 milyon dolarlık kredi - Son Dakika

TKYB'den jeotermal enerji projelerine 150 milyon dolarlık kredi

24.12.2021 10:53
TKYB'den jeotermal enerji projelerine 150 milyon dolarlık kredi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası'ndan Jeotermal Enerji Geliştirme Projesi kapsamında 150 milyon dolar tutarında kredi temin etti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası'ndan Jeotermal Enerji Geliştirme Projesi kapsamında 150 milyon dolar tutarında kredi temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de jeotermal enerji üretiminin artırılmasını hedefleyen kredi, özel sektör yatırımlarının finansmanında kullandırılacak.

TKYB, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak yeni bir kredi anlaşmasına daha imza attı. Türkiye'de jeotermal enerji kapasitesinin geliştirilmesinde özel sektör yatırımlarının desteklenmesi için Dünya Bankası'ndan temin edilen 150 milyon ABD Doları tutarındaki krediyle jeotermal enerji yatırımları finanse edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle, 10 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 25 yıl vadeli sağlanan kredi, kapasite geliştirme, üretim sondaj, buhar toplama ve güç tesisi inşa yatırımlarının finansmanı da dahil olmak üzere jeotermal enerji projelerinin finansmanı için kullandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için çalıştıklarını ve bu yönde uluslararası kaynaklardan temin ettikleri uzun vadeli kredilerle yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılması kritik önem taşıyor. Yenilenebilir enerji sektörü son yıllarda Türkiye'de hızla büyüyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının en büyük destekçilerinden biri olan Bankamızın kredi portföyünün yüzde 55'ini yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri oluşturuyor. Ülkemizin jeotermal enerji kapasitesinin artırılması ve enerjide dışa bağımlılığının azaltılması hedefiyle önemli bir anlaşmaya daha imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünya Bankası'ndan ülkemize kazandırdığımız 150 milyon dolarlık bu krediyle, yerli ve yenilenebilir bir kaynak olan jeotermalin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame ise, "Dünya Bankası olarak, enerji dönüşümü sürecinde ve özellikle jeotermal kapasitenin büyütülmesinde Türkiye ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılması, Türkiye'de enerji güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliği etkilerinin azaltılması için kritik role sahip. Ayrıca, iklim dostu yatırımlar Türkiye'nin enerji dönüşümü açısından da önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Dünya Bankası, Jeotermal, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TKYB'den jeotermal enerji projelerine 150 milyon dolarlık kredi - Son Dakika
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