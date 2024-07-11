TKYB Üst Fonu, 50 Milyon Dolarlık İlk Kapanış Büyüklüğüyle Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

TKYB Üst Fonu, 50 Milyon Dolarlık İlk Kapanış Büyüklüğüyle Kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin (TKYB) ana yatırımcıları olduğu 'TKYB Üst Fonu', 50 milyon dolarlık ilk kapanış büyüklüğüyle kuruldu. Fon, Türkiye Kalkınma Fonu tarafından yönetilecek ve piyasadaki girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarına yatırım yapacak. Üst fonun, Türkiye'nin kalkınmasını desteklemesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

11.07.2024 11:55
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin (TKYB) ana yatırımcıları olduğu "TKYB Üst Fonu", 50 milyon dolarlık ilk kapanış büyüklüğüyle kuruldu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından yapılan açıklamaya göre, TKYB Üst Fonu, Türkiye Kalkınma Fonu tarafından yönetilecek. Fonların fonu yapısıyla yalnızca piyasadaki girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarına yatırım yapacak TKYB Üst Fonu'nun yerli ve yabancı yatırımcıların katılımıyla büyümesi ve ekosistemde önemli bir çarpan etkisi oluşturması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, fonun Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Öztop, "Kamunun kalkınma bankası olarak Türkiye'nin gelişimi için önemli bir misyon üstleniyoruz ve bu misyon kapsamında sermaye yatırımlarına çok önem veriyoruz. 2007'de Türkiye'nin ilk fonların fonu olarak kurulan İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifinin ilk yatırımcılarından biri olan TKYB, bu süre zarfında fon yönetim sürecine dair önemli bilgi birikimine erişti. Bu köklü deneyimin üzerine 2019'da inşa edilen Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla, ülkemiz için önemli bir yapı taşı olacağına inandığımız üst fon ile Türkiye girişimcilik ekosisteminin daha da güçlenmesine ciddi katkılar sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kalkınma Fonu Genel Müdürü Elif Altuğ da üst fonun yatırımcıların risklerini optimize etmelerine olanak sağlayacağına işaret etti.

Üst fonun, Türkiye'nin kalkınmasının desteklenmesini ve ülke genelinde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını hedeflediğini aktaran Altuğ, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayrıca, fonumuz oluşturulacak kaldıraç etkisiyle ciddi miktarda kaynağın Türkiye girişimcilik ekosistemine aktarılmasına aracılık edecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkıda bulunacak. Uluslararası yatırım normlarına uygun şekilde kurulan, yerli ve yabancı yeni yatırımcıların katılımıyla büyümesi hedeflenen üst fon, uzun vadeli yatırım perspektifine sahip kurumsal yatırımcıların, farklı aşama ve sektörlere odaklanan girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarından oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy aracılığıyla risklerini optimize etmelerine olanak sağlayacak."

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TKYB Üst Fonu, 50 Milyon Dolarlık İlk Kapanış Büyüklüğüyle Kuruldu - Son Dakika

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