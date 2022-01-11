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TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor - Son Dakika

TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor

11.01.2022 22:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Aralık ayında açıkladığı düşük faiz temelli 'yeni ekonomik modeli' kapsamındaki uygulamalar tek tek hayata geçiyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlemeleri çerçevesinde Türk lirasına dönüştürmeleri halinde bu suretle açılacak TL mevduat ve katılım hesaplarında en az üç ay vadeli olarak değerlendirebilecek.

KUR FARKI KURUMLAR VERGİSİ DIŞINDA KALACAK

Bakanlığın hazırladığı taslak kapsamında, kur değerlemesi sonucu hesaplanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek.

TÜRK LİRASI DÖNÜŞTÜRME İŞLEMİNDE KRİTİK TARİH

Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna olacak.

Türk lirasına dönüştürme işleminin 17 Şubat 2022 tarihine kadar yapılması durumunda, 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilecek.

ALTINDAN TL'YE DÖNÜŞÜMÜNDEN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR DA DESTEK KAPSAMINDA

Ayrıca kurumlar vergisi mükellefleri, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirebilecek.

Böylelikle elde edilen Türk lirası varlığının en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşacak kazançlar ve vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

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Kurumlar Vergisi, geri dönüşüm, Türk Lirası, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor - Son Dakika Ekonomi


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