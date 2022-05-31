TMB Başkanı Erdal Eren büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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TMB Başkanı Erdal Eren büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

31.05.2022 13:19
TMB Başkanı Erdal Eren büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,3 büyüdüğü ilk çeyrekte inşaat sektörünün daraldığını belirterek, "Sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve öngörülemez düzeyde artan girdi maliyetlerinin yarattığı sorunun çözümüne...

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,3 büyüdüğü ilk çeyrekte inşaat sektörünün daraldığını belirterek, "Sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve öngörülemez düzeyde artan girdi maliyetlerinin yarattığı sorunun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır." ifadesini kullandı.

Eren, Türkiye İstatistik Kurumunca kamuoyu ile paylaşılan bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarına dair yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin, küresel çapta yaşanan zorlu sürece rağmen, yüzde 7,3 büyümesinin son derece sevindirici olduğunu bildirdi.

Eren, "Bununla birlikte her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz istihdama büyük katkı veren ve 200'ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektöründe, aynı dönemde yaşanan yüzde 7,2'lik daralma önemli mesajlar içermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Katma değer yaratacak projeler hayata geçirilmeli"

Eren, inşaat sektörünün, söz konusu çeyrekte daralan tek sektör olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve öngörülemez düzeyde artan girdi maliyetlerinin yarattığı sorunun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda kamu yatırım programında bir önceliklendirme yapılarak, daha fazla ekonomik ve sosyal katma değer yaratacak projeler bir an önce hayata geçirilebilir. Girdi maliyetleri konusunda çözüm için ise çeşitli adımlar atılmış ancak iç ve dış dinamiklerle yaşanan maliyet artışı kapsamında firmaların yarasına merhem olmanın çok uzağında kalmıştır. Yılın geri kalanı için en büyük yansıması emtia fiyatlarındaki yükseliş olan Rusya- Ukrayna Savaşı, sektörün hem yurt içi hem de yurt dışı projeleri üzerinde belirsizlik ve riskler oluşturmuş durumdadır."

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Kaynak: AA

Erdal Eren, Türkiye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMB Başkanı Erdal Eren büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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