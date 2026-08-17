TMO, 11,5 Milyon Ton Ürün Aldı - Son Dakika
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TMO, 11,5 Milyon Ton Ürün Aldı

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Tarım Bakanı Yumaklı, 769 merkezde 11,5 milyon ton ürün alındığını ve 120 milyar lira ödendiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasat sezonu başından bu yana 769 merkezde 11,5 milyon ton ürün alındığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticilere yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptığını bildirdi.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü ifade etti.

Ofisin, 769 alım merkezinde ürün kabul etmeyi sürdürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Hasat sezonu başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık." bilgisini paylaştı.

Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Değerli üreticilerimiz müsterih olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Hububat, Türkiye açısından stratejik bir öneme sahip. Buğday ve arpa gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer alıyor. Türkiye, dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunuyor. Güçlü üretim hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik."

Ülkenin üretim gücüne katkı sunan tüm üreticilere emekleri ve gayretleri için teşekkür eden Yumaklı, alım organizasyonunu sahada titizlikle sürdüren TMO mensuplarını da özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO, 11,5 Milyon Ton Ürün Aldı - Son Dakika

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