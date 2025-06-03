TMO 2025 Hububat Alım Fiyatlarını Açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı.

TMO tarafından yapılan açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandığı bildirildi. Türkiye'de hububat hasadının mayıs ayında lokal olarak başladığı ve bugün itibarıyla ülke genelinde yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde olduğu belirtilen açıklamada, "Hasadını yapan üreticilerimize depolama imkanı sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 12 Mayıs 2025'ten itibaren üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlanmıştır. TMO, 600'ün üzerindeki noktada hububat alımı yapacaktır. Hububat hasadı ve piyasalar yakından takip edilmekte olup, gelinen noktada TMO hububat alım fiyatlarının açıklanması uygun görülmüştür. 2025 yılı TMO hububat alım fiyatları 2'nci grup ürünler için ton başına makarnalık buğdayda 13 bin 500 lira, ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada ise 11 bin lira olarak belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, yeni destekleme modelinde Temel Destek ve üretim planlamasına uyulursa 'Planlı Üretim Desteği' olarak uygulanacaktır. Sertifikalı tohum kullananlar için ek destek, yeni modelde de aynı şekilde verilecektir. Bu kapsamda açıklanan fiyatlara ilave olarak Bakanlığımızca üreticilerimize Temel Destek, Planlı Üretim Desteği ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 2 bin 520 lira destek ödemesi yapılacaktır. Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda ekmeklik ve makarnalık buğday için 16 bin 20 lira/ton, arpa için ise 13 bin 520 lira/ton geçmiş olacaktır. TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."

600'ün üzerindeki noktada çiftçilerden hububat alımı yapılacak. - ANKARA