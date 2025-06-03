TMO 2025 Hububat Alım Fiyatlarını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TMO 2025 Hububat Alım Fiyatlarını Açıkladı

TMO 2025 Hububat Alım Fiyatlarını Açıkladı
03.06.2025 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMO, 2025'te makarnalık buğdayı 13.750 TL, arpayı 11.100 TL belirledi. Çiftçilere kolaylık sağlanacak.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladığını belirterek, hububat alım fiyatının 1. grupta ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 13 bin 750 lira, arpada ise 11 bin 100 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Hububat hasadının ülke genelinde lokal olarak başladığını kaydeden Akıncı, TMO'nun üreticileri mağdur etmemek adına bu yıl da randevulu alım sistemiyle 600'ü aşkın noktada alım yapacağını belirtti. 12 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığı alımlara başlandığını hatırlatan Akıncı, üreticilere depolama, finansman ve pazarlama alanlarında kolaylıklar sağlandığını söyledi.

TMO'nun 2025 yılı alım fiyatları kapsamında; makarnalık ve ekmeklik buğdayın 1. grubu için ton başına 13 bin 750 TL, arpanın 1. grubu için ise 11 bin 100 TL fiyat belirlendiğini aktaran Akıncı, ikinci ve üçüncü grup ürünler ile düşük vasıflı buğdaylar için de kademeli fiyatlandırmaya gidildiğini belirtti.

Akıncı, bu yaklaşımın hem ürün çeşitliliğini koruduğunu hem de kaliteyi teşvik eden bir model sunduğunu dile getirdi.

TMO'nun, üreticilerin ürününü Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları kapsamında alacağını vurgulayan Akıncı, ürün bedeli ödemelerinin teslimatın ardından en geç 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını kaydetti.

Yeni hasat döneminin başlamasıyla birlikte tarlalarda yeniden emek ve umudun filizlenmeye başladığını ifade eden Akıncı, "Toprağa emek veren, alın teriyle üreten tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Umuyorum ki bu sezon hem verimlilik hem de kazanç açısından üreticimizin yüzünü güldüren bir yıl olur. Hasat dönemi boyunca tüm çiftçilerimize kolaylıklar ve hayırlı işler temenni ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, Mehmet Akıncı, gaziantep, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO 2025 Hububat Alım Fiyatlarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 03:30:27. #7.13#
SON DAKİKA: TMO 2025 Hububat Alım Fiyatlarını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.